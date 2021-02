Lokale Fußballer äußern sich zur Fußball-EM : „Diese EM ist totaler Quatsch“

Die Fußball-Europameisterschaft in zwölf Ländern soll in vier Monaten starten, aber Vorfreude gibt es kaum.

Schwerin | Virologen schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, Politiker mahnen sich in Rage und selbst eingefleischte Fußball-Fans machen keinen Hehl daraus, dass sie eigentlich keine Lust darauf haben: Heute in genau vier Monaten will die Uefa eine Fußball-Euro...

