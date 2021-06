Musikfestival ab 20. August : „Fusion“soll 30.000 Gäste nach Lärz locken

Airbeat One in Neustadt-Glewe ist bereits geplant, nun ziehen auch die Veranstalter des alternativen Musikfestivals „Fusion“ in Lärz nach.

Lärz | Nach der zweiten coronabedingten Absage des „Fusion“-Festivals in Lärz (Mecklenburgische Seenplatte) wollen die Veranstalter nun im Spätsommer rund 30.000 Gäste auf das ehemalige Flugplatzgelände locken. Unter dem Motto „Plan:et C“ will der Verein Kulturkosmos (Berlin) ab 20. August an drei Wochenenden je 10.000 Besucher zusammenbringen, wie der Ve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.