Klimaklage von der Deutschen Umwelthilfe : Für mehr Klimaschutz in MV zieht er vors Bundesverfassungsgericht

Fünf Jugendliche und junge Erwachsene wenden sich gemeinsam mit der Umwelthilfe an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.

Karlsruhe/ Greifswald | „Uns läuft die Zukunft weg“, sagt Hannes Damm am Telefon. Der junge Vater hat zusammen mit seiner Frau, drei jungen Erwachsenen und der Deutschen Umwelthilfe am Montag Klage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Gegen die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern. Sie wollen Verbindlichkeit und einen rechtlichen Rahmen für den Klimaschutz im Bund...

