Freitag gibt es Zeugnisse : Ab in die Ferien!

150.000 Schüler in MV erhalten am Freitag Zeugnisse. Dann beginnen die Sommerferien.

von Iris Leithold

27. Juni 2019, 14:02 Uhr

Sechs Wochen lang spielen, träumen, verreisen: Für die rund 150.000 Schüler in Mecklenburg-Vorpommern beginnen am Freitag nach der Zeugnisausgabe die Sommerferien. Der erste reguläre Schultag nach den Ferien ist an den 561 allgemeinbildenden Schulen Montag, der 12. August, wie das Bildungsministerium am Donnerstag in Schwerin mitteilte. „Viele Schülerinnen und Schüler freuen sich auf den letzten Schultag, weil sie dann voller Stolz ein gutes Zeugnis in den Händen halten können“, sagte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD). Doch es gibt auch lange Gesichter: So fielen 6,5 Prozent der knapp 5000 Abiturienten durch die Prüfung.

Notendurchschnitt Abitur: 2,3

Der landesweite Notendurchschnitt sei mit 2,3 auf dem Niveau der beiden Vorjahre geblieben. In diesem Jahr waren die Aufgaben im Mathematik-Abitur, die zum Teil aus einem bundesweiten Aufgabenpool stammten, von vielen Schülern als zu schwer kritisiert worden. In Hamburg wurden die Noten daraufhin nach oben korrigiert, in Mecklenburg-Vorpommern aber nicht.

Notendurchschnitt Mittlere Reife: 2,6

Bei den Prüfungen zur Mittleren Reife fielen weniger Schüler durch. Von den ebenfalls knapp 5000 Prüflingen bestanden den vorläufigen Angaben nach einer Schnellauswertung zufolge 97,4 Prozent. Der landesweite Notendurchschnitt betrage 2,6 und liege damit auf dem Niveau der beiden Vorjahre, hieß es. „Das ist ein guter Start ins Berufsleben“, sagte Martin zum hohen Anteil bestandener Prüfungen.

Telefonhotline biett Hilfe an

Kindern und Jugendlichen, die sich mit ihrem Zeugnis nicht nach Hause trauen, empfahl die Ministerin, sich an einen Lehrer ihres Vertrauens zu wenden. Außerdem gebe es die Zeugnistelefone der Staatlichen Schulämter. Dort gebe es Beratung und Hilfe für Schüler und Eltern.

Sie seien am Freitag von 8 Uhr bis 18 Uhr unter folgenden Nummern erreichbar:

Staatliches Schulamt Greifswald 0172 7010238,

Staatliches Schulamt Neubrandenburg 0395 380 78330,

Staatliches Schulamt Rostock 0381 7000 78465

Staatliches Schulamt Schwerin 0385 588 78184.