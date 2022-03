Von Dark bis Inventing Anna : Fünf erfolgreiche Netflix-Produktionen mit Schauspielern aus MV

Die Serie „Inventing Anna“ wird gerade auf Netflix gehyped. Mit im Cast ist ein Schauspieler aus MV. Und er ist nicht der einzige von hier in Netflix-Produktionen.

Schwerin | In diesem Artikel erfährst Du: Welche Schauspieler bei „Inventing Anna“ und Co. aus MV kommen Welche Absolventen der HMT in Rostock auf Netflix zu sehen sind Kurze Fakten und Fazits zu Filmen und Serien mit MV-Bezug Eine junge Erbin aus Deutschland in New York. Sie trägt Chanel, Prada und Gucci, verkehrt in der High Society und will...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.