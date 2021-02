Appell an Schwesig : Friseure wollen ab 15. Februar in MV wieder öffnen

Die Belastungsgrenze bei den landesweit 1276 handwerklichen Friseur- und 1238 Kosmetikbetrieben sei teilweise überschritten

Vor den Gesprächen zwischen Bund und Ländern zum weiteren Weg in der Corona-Krise nach dem 14. Februar haben die Handwerkskammern und der Landesinnungsverband der Friseure und Kosmetiker in Mecklenburg-Vorpommern einen dramatischen Appell an Ministerpräs...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.