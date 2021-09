Fridays for Future in Greifswald : 1500 Demonstranten gehen fürs Klima auf die Straße

Auch in Greifswald nahmen zahlreiche Jugendliche und Erwachsene am bundesweiten Aktionstag mit dem Thema "Globaler Klimastreik" teil.

Greifswald | Der Anmelder rechnete am Freitag mit 600 Teilnehmern, die gemeinsam beim Klimastreik auf Greifswald Straßen gehen. Die Demonstration führte nach einer Auftaktkundgebung Am Mühlentor durch die Greifswalder Innenstadt und endete mit einer Abschlusskundgebung wieder Am Mühlentor. Mehr zum Thema: Video: Fridays for Future – Tausende Aktivisten in ganz ...

