Freie Lehrstellen in MV : Bewerbernot auf Lehrstellenmarkt

Unmittelbar vor Ferienbeginn sind in MV Tausende Ausbildungsplätze noch nicht besetzt.

Schwerin | Ohne Lehrstelle in die Ferien: Unmittelbar vor dem letzten Schultag am Freitag haben sich Tausende Schulabgängern in MV noch nicht für eine Ausbildungsstelle entschieden. Knapp 3000 Bewerber seien ohne Lehrvertrag, ermittelte die Landesarbeitsagentur. „Geht nicht ohne Ausbildungsplatz in die Sommerferien”, forderte Agenturchefin Margit Haupt-Koopmann ...

