Mecklenburg-Vorpommern : Freibäder und Kinos dürfen ab 25. Mai öffnen

von Iris Leithold/dpa

19. Mai 2020, 13:21 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern dürfen vom kommenden Montag an die Freibäder, Kinos und Reha-Kliniken wieder öffnen.

Gaststätten können statt bis 21.00 Uhr nunmehr bis 23.00 Uhr Gäste empfangen. Das teilte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Schwerin mit.

Mindestabstände und Hygienevorgaben müssten strikt eingehalten werden.

Einreise ohne Quarantäne

Außerdem dürfen Menschen aus vielen europäischen Ländern wieder nach MV reisen, ohne 14 Tage in Quarantäne gehen zu müssen. Betroffen seien EU-Mitgliedsstaaten sowie Island, Liechtenstein, Norwegen, die Schweiz, Großbritannien und Nordirland. Allerdings dürfe bei der Einreise aus dem jeweiligen Land die Zahl der Neuinfektionen 50 pro 100 000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage nicht überschreiten.

Der Betrieb der mehr als 60 Rehakliniken soll allmählich hochgefahren werden, je nach individueller Bewertung des jeweiligen Risikoprofils.

Das Hochfahren erfolge nach festgelegten Phasen, die ab dem 25. Mai beginnen und am 16. August enden sollen, so Glawe. Zur ersten Risikostufe gehören demnach zum Beispiel Mutter-Vater-Kind-Einrichtungen, Tageskliniken, Kliniken für Psychosomatik und Kliniken für Abhängige.

