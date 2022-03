Forschung in MV : Diese Projekte geben Hoffnung für Demenzkranke

Die Sorge davor, an einer Demenz zu erkranken, gehört zu den am meisten verbreiteten Ängsten, denn Heilung gibt es nicht. Doch es gibt vielversprechende Forschungsprojekte – auch in Mecklenburg-Vorpommern.

Greifswald | Mehr als 37.000 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern leiden an einer demenziellen Erkrankung. Deutschlandweit sind es zirka 1,7 Millionen Menschen, die Anzahl der Neuerkrankungen wird auf etwa 244.000 pro Jahr geschätzt. Anfangs sind bei Betroffenen nur Kurzzeitgedächtnis und Merkfähigkeit gestört, später verschwinden auch Inhalte des Langzeitgedächtnis...

