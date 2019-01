Folgen des Sturms in MV : Drei Verletzte bei Unfällen im Nordosten - Orkan-Böen auf Hiddensee

Der erste Sturm in 2019 hat in Mecklenburg-Vorpommern vereinzelt zu Verkehrsbehinderungen geführt. Bei Unfällen wurden drei Menschen verletzt.

von Winfried Wagner und Martina Rathke

02. Januar 2019, 08:27 Uhr

Der erste Sturm in 2019 hat in Mecklenburg-Vorpommern zu geringen Behinderungen im Straßen- und im Fährverkehr geführt. Wie die Polizeibeamten in Rostock und Neubrandenburg am Mittwoch mitteilten, gab es bisher mehrere Dutzend Polizei- und Feuerwehreinsätze vor allem wegen abgebrochener Äste, umgestürzter Bäume und umgewehter Schilder, die Straßen blockierten. Außerdem hat die Ostsee ihre erste Sturmflut dieses Jahres erlebt.

Mehrere Verletzte bei Unfällen

Bei Dambeck nahe Röbel (Mecklenburgische Seenplatte) und bei Richtenberg (Vorpommern-Rügen) prallten Autos gegen umgestürzte Bäume. Dabei wurden bei Dambeck zwei Autoinsassen und bei Richtenberg eine Autofahrerin verletzt. Die Betroffenen kamen in Krankenhäuser.

Im Westteil des Landes gab es Sperrungen wegen gefährlicher Bäume unter anderem an einer Straße bei Glasin (Nordwestmecklenburg) und der Kreisstraße 11 bei Gülzow (Landkreis Rostock).

Erste Sturmflut an Ostseeküste

Die Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns hat ihre erste Sturmflut erlebt. An einigen Küstenorten wie Koserow stieg das Hochwasser am Morgen bei einem kräftigen Sturm aus Norden um 1,20 Meter über Normal. In Greifswald wurde das Sperrwerk geschlossen, um zu verhindern, das Wasser aus dem Greifswalder Bodden in den Ryck strömt. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie prognostizierte bis zum Mittag an der gesamten Küste Wasserstände von 1,20 - 1,50 Meter über Normal. Schäden wurden bislang nicht bekannt.

Wegen des Sturms, der im Laufe des Tages aber abflauen sollte, hatten auch Fähren, wie in Wittow auf Rügen, ihren Betrieb gestoppt. Die Fährverbindungen der Weißen Flotte in Warnemünde - Hohe Düne und die Verbindung zwischen Rügen und Hiddensee wurden zeitweise eingestellt.

Nach Angaben des Wetterstudios Hiddensee zog das Sturmtief «Zeetje» mit teilweise orkanartigen Böen über Mecklenburg-Vorpommern hinweg. Auf Hiddensee wurden in der Spitze mit 129,6 Kilometer pro Stunde Orkanstärke 12 erreicht. In Heiligendamm wurde eine Stärke 11 bei 111 Kilometer pro Stunde gemessen. Wie Wetterexperte Uwe Ulbrich sagte, soll der Sturm zum Nachmittag auf Stärke 7 bis 8 abschwächen.

Vor Warnemünde wagten sich bei dem Sturm schon am Neujahrstag Surfer auf die tosende Ostsee.