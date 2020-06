Rostocker Unternehmen : Flussschiff-Kreuzfahrten bei A-Rosa haben wieder begonnen

Nach dem Restart auf dem Douro (Portugal) sind seit Freitag auch wieder Schiffe auf dem Rhein unterwegs. Und der nächste Schritt steht bevor.

von Joachim Mangler/dpa

19. Juni 2020, 17:54 Uhr

Das Rostocker Flusskreuzfahrtunternehmen A-Rosa hat den Betrieb nach der Corona-Zwangspause wieder aufgenommen. Nach dem Restart der Kreuzfahrten auf dem Douro (Portugal) am Mittwoch laufen seit Freitag auch wieder die Fahrten auf dem Rhein, teilte das Unternehmen mit. Am Samstag folgten die Donaufahrten. Der Neustart der Reisen in Frankreich sei für den 11. Juli vorgesehen.

Zunächst mit reduzierter Auslastung

„Wir haben viel Zeit darauf verwendet, die Umsetzung unseres Hygiene- und Gesundheitskonzepts so elegant wie möglich zu gestalten, damit sich unsere Gäste an Bord mit Sicherheit wohlfühlen“, sagte A-Rosa-Geschäftsführer Jörg Eichler. Die ersten Reisen fänden mit einer reduzierten Auslastung statt. Die Ausflüge per Fahrrad, Bus oder als Rundgang finden in kleineren Gruppen als gewohnt statt.

