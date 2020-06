Vor dem Hochsommer : Feuerwehren in MV vor großen Herausforderungen

Die riesigen Waldbrände von 2019 sind noch in Erinnerung. Viele Veränderungen wurden angeschoben. Doch Probleme wie fehlende Waldschneisen oder Munitionsbelastung lassen sich nicht von heute auf morgen lösen.

von Joachim Mangler/dpa

07. Juni 2020, 18:00 Uhr

Nach den Dürresommern der zwei vergangenen Jahre gibt es nach Auffassung von Feuerwehrleuten an vielen Stellen spürbare Verbesserung. Aber es werde noch Jahre dauern, bis die meisten Defizite ausgeräumt seien, sagte beispielsweise der Chef des Kreisfeuerwehrverbands Ludwigslust-Parchim, Uwe Pulss, der Deutschen Presse-Agentur. Sein Kreis war mit dem Großfeuer auf dem früheren Truppenübungsplatz bei Lübtheen einer der Haupteinsatzorte im vergangenen Jahr. Das Feuer hatte Hunderte Feuerwehrleute über viele Tage hinweg in Atem gehalten hat.

Auch die starke Munitionsbelastung im Waldboden hatte die Kameraden bei der Brandbekämpfung erheblich eingeschränkt. Es sei nun im Bereich des Übungsplatzes begonnen worden, die Flächen in einem Radius von 1000 Metern um die Dörfer zu beräumen. „Dann müssen wir nicht mehr evakuieren“, sagte Pulss. Es sei verstanden worden, dass es dort dringend etwas passieren musste.

Nach Erkenntnissen des Munitionsbergungsdienstes gelten rund 28.400 Hektar Waldfläche als hochgradig belastet. Im Durchschnitt koste die Beräumung eines Hektars Wald 10.000 bis 15.000 Euro.

Notwendige Veränderungen angeschoben

„Die Brände haben bei einigen Entscheidungsträgern viele Sinne geschärft“, sagte Pulss. Notwendige Veränderungen seien angeschoben worden. Dazu gehöre das 50-Millionen-Euro-Landesprogramm zur Beschaffung von Material und Fahrzeugen. Die Kommunen können beim Kauf von Einsatzfahrzeugen auf bis zu 90 Prozent Landeszuschuss hoffen. „Aber in diesem Jahr müssen wir noch mit den gleichen Mitteln wie im letzten Jahr arbeiten“, sagte Pulss.

Wie der Chef des Landesfeuerwehrverbands, Hannes Möller, sagte, gibt es aktuell rund 25.000 Einsatzkräfte im Land. Er registriert wie die Verantwortlichen in den Kreisen ein anhaltendes Interesse an der Arbeit in den Wehren. Bedauerlich sei, dass es wegen der Corona-Krise kaum Möglichkeit zur Ausbildung bestanden habe.

Allerdings gebe es die Herausforderung, dass die Kameraden tagsüber auf Arbeit sind und dann im Alarmfall lange Anfahrtswege haben. Mit lokal abgestimmten Alarmketten werde versucht, das Problem in den Griff zu bekommen. Noch sei aber nichts abgebrannt, was hätte gerettet werden können, wenn mehr Einsatzkräfte zur Verfügung gestanden hätten, betonte Möller.

Zu wenig Wasser, zu wenig Schneisen

Der Wehrführer des Kreises Rostock, Mayk Tessin, registriert nach den zwei Dürresommern eine erhöhte Anspannung unter seinen Leuten. In den Gemeinden mit vielen Waldflächen gebe es mehr operativ-taktische Schulungen. „Uns macht zu schaffen, dass es zu wenig Löschwasser gibt.“ Das müssten die Waldeigentümer lösen. Sie könnten beispielsweise Zisternen bauen oder Teiche künstlich anlegen.

Ein Problem, das alle Wehren im Land betrifft, seien die fehlenden Schneisen in den Wäldern, sagte Tessin. Im Zuge von Renaturierungsmaßnahmen seien diese zugewachsen. Ohne Waldschneisen gebe es weniger Chancen zur Bekämpfung von Bränden.

Auch der Kreiswehrführer von Vorpommern-Rügen, Kay Mittelbach, kennt das Schneisenproblem aus dem Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Dort werde der Wald nicht mehr geräumt. „Beim Brand oder auch zur Personenrettung muss man da reinfahren können“, machte er deutlich.

Mittelbach appellierte gleichzeitig an die Bauern, ihren Teil zum Schutz der Wälder beizutragen. Sie sollten einen zehn Meter breiten Streifen vom Acker zum Wald hin nicht bepflanzen. Bei vielen Waldbränden der Vergangenheit sei dies eine der Ursachen gewesen.