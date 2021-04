Feuerwehren in MV vor neuen Herausforderungen : Probleme bei Bränden in Elektroautos

Wenn ein E-Auto brennt, wird statt Löschschaum viel Wasser gebraucht. Häufig sind mehrerer Wehren im Einsatz.

Schwerin | Mit Bränden in Elektroautos müssen sich auch die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern auf eine neue Herausforderung einstellen. „Wenn der Akku eines E-Autos in Brand gerät, ist mit einer enorme Energiefreisetzung und Hitze zu rechnen“, erklärte Landesbrandmeister Hannes Möller, Präsident des Feuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommerns. Erst vor zweiei...

