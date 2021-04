Alt Krenzlin : Feuer zerstört Halle mit etwa 1000 Strohballen

Ein Brand auf einem Bauernhof in Alt Krenzlin verursacht einen geschätzten Schaden von etwa 180.000 Euro.

Alt Krenzlin | Ein Feuer hat eine Lagerhalle auf einem Bauernhof in Alt Krenzlin zerstört. In der Halle befanden sich etwa 1000 Strohballen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Feuerwehr verhinderte am Freitagabend, dass die Flammen auf andere Gebäude übergriffen. Danach ließen die 70 Einsatzkräfte die Halle kontrolliert abbrennen. Bei dem Feuer in der Geme...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.