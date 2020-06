„Soft-Opening“ in Ulrichshusen : Festspiele Mecklenburg-Vorpommern starten in Corona-Saison

Am Wochenende fällt der Startschuss in der Neubrandenburger Konzertkirche. Im Vergleich zu den Vorjahren ist einiges anders.

von Iris Leithold/dpa

11. Juni 2020, 13:15 Uhr

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern starten am Wochenende in ihre coronabedingt außergewöhnliche Jubiläumssaison. Am Samstagabend eröffnet ein Oktett der NDR-Radiophilharmonie mit einem Konzert in der Neubrandenburger Konzertkirche den 30. Jahrgang der Festspiele vor 55 Live-Zuschauern, wie ein Sprecher am Donnerstag sagte. Dies entspreche dem mit der Gesundheitsbehörde abgestimmten Konzept.

Weiterlesen: Klassik-Festspiele starten mit Mini-Konzert und via Internet

Konzert wird im Netz gestreamt

Das Konzert, zu dem Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erwartet werde, soll live im Internet auf der NDR-Seite und der Seite der Festspiele übertragen werden. Anschließend gebe es ein weiteres kleines Konzert mit dem Duo Deep Strings im Foyer der Konzertkirche, das ebenfalls im Netz gestreamt werde. Bereits am Freitag soll es ein „Soft Opening“ mit einem 30-minütigen Konzert des Signum-Quartetts in der Scheune von Schloss Ulrichshusen geben.