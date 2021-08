Neue Veranstaltung in Lärz : Festival „Plan:et C„ der „Fusion“-Macher startet

Statt einem langen Wochenende mit etwa 70.000 Gästen stehen diesmal drei Wochenenden mit jeweils bis zu 10.000 Besuchern auf dem Plan. Es gibt ein strenges Corona-Testkonzept.

Lärz | Es geht wieder los auf dem ehemaligen russischen Militärflughafen an der Mecklenburgischen Seenplatte - die Macher des „Fusion"-Festivals laden an diesem Wochenende zur ersten Ausgabe ihres dreiteiligen Festivals „Plan:et C". Statt einem langen Wochenende Ende Juni mit etwa 70.000 Gästen stehen drei Wochenenden im Spätsommer mit jeweils bis zu 10.000 ...

