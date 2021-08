Mecklenburgische Seenplatte : Urlauberin wird bei Fahrradunfall schwer verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrräder ist eine 49-jährige Urlauberin schwer verletzt worden.

Zirtow | Der Unfall ereignete sich am Montag auf einem viel befahrenen Radweg an der Bundesstraße 198 bei Zirtow, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Die 49-Jährige aus Celle (Niedersachsen) habe sich beim Fahren auf dem Rad nur kurz umgedreht, um nach ihrem Kind zu sehen. Dabei sei sie auf die linke Seite geraten und dort mit einem entgegenkommenden...

