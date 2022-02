Landkreis Vorpommern-Rügen : Fahrlässige Brandstiftung führt zu Feuerwehr-Großeinsatz in Barth

Mehr als 40 Kameraden der Feuerwehr löschten in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag einen Werkstatt-Brand in Barth. Die Höhe des Sachschadens ist bisher unklar.

Barth | Bei Kerzenschein am Abend in der eigenen Werkstatt ein wenig zu tüfteln, klingt doch ganz gemütlich. Jedoch sollte nicht vergessen werden, die Kerzen auch wieder zu auszumachen, sobald die Werkstatt verlassen wird. Genau das vergaß kürzlich ein 58-jähriger Mann in Barth, woraufhin seine gesamte Werkstatt in Flammen aufging. Auch interessant: Gefahr...

