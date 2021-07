Wahlkampf in MV : FDP-Chef Lindner will Bürger-Klagerechte notfalls beschneiden

Bei grundlegenden Infrastrukturprojekten wie Stromtrassen könnte das Parlament das letzte Wort haben, überlegt der Liberale. Und hat eine Botschaft für Putin.

Kühlungsborn | FDP-Vorsitzender Christian Lindner will die Erdgaspipeline Nord Stream 2 im Fall des Falles vom Netz nehmen: „Wenn Putin Druck auf die Ukraine macht, ein Land, in dem es auch die Selbstbestimmung eines Volkes gibt, dann darf er über Nord Stream 2 nicht Devisen verdienen, die er dringend braucht“, sagte Lindner am Dienstag am Rande eines Wahlkampftermi...

