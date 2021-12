2. Bundesliga : Hansa Rostock verschenkt 1.000 Eintrittskarten fürs letzte Heimspiel

Letztes Heimspiel des FC Hansa Rostock vor Weihnachten: Gegen Ingolstadt sind wegen staatlicher Corona-Auflagen nur noch1.000 Zuschauer im Ostseestadion zugelassen. Die Karten will der Zweitligist jetzt verschenken.

Rostock | Der FC Hansa Rostock will aus der Not eine Tugend machen. Nur 1.000 Zuschauer sind beim letzten Heimspiel des Jahres am Sonnabend gegen Ingolstadt zugelassen. Das hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nach der Kabinettsrunde am Dienstag verkündet. Hansa-Chef Robert Marin will die 1.000 Eintrittskarten jetzt verschenken. „An Helfer in der Co...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.