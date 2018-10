Exportstopp nach Khashoggi-Tod? : Wolgast-Auftrag für Saudis wankt

Überraschung: Das saudische Regime mordet und unterdrückt – und nutzt dafür auch deutsche Waffen. Die Empörung und neuerlichen Exportstopp-Rufe sind scheinheilig. Der Skandal bestand lange vor dem Fall Kha-shoggi. Deutschland liefert seit Jahren Rüstungsgüter an das autoritäre Regime, das im Demokratie-Index zu den zehn schlimmsten Ländern der Welt zählt, das als Anführer der Militärallianz in den Jemenkrieg verwickelt ist. Der zu Jahresbeginn angedrohte Exportstopp? Nur Fassade. In diesem Jahr wurden Rüstungs-exporte im Wert von mehr als 416,4 Millionen Euro nach Saudi-Arabien genehmigt. Menschenrechtsverletzungen? Todesstrafe? Kriegsbeteiligung? Schwamm drüber. Leider ist auch MV Teil dieses Skandals. Die hier gebauten Boote helfen Saudi-Arabien offensichtlich bei der Jemen-Offensive. Krieg mit freundlicher Unterstützung aus MV? Nicht nur moralisch gesehen darf ab sofort kein Boot mehr nach Saudi-Arabien geliefert werden. Auch wenn die Bundesregierung eine Art Kompensation leisten müsste, um die Werft in Wolgast nicht in den Abgrund stürzen zu lassen. Und die Realität? Heißt „Normalität“. Die Boote werden vermutlich weiter gebaut. Statt Exporte sofort komplett zu stoppen, „prüft“ die Bundesregierung – danach dürfte das tödliche Geschäft mit den Ölscheichs weitersprudeln. Das wäre nicht nur verlogen, sondern auch falsch.