Tauchroboter bis Autodeck vorgedrungen : Expedition untersucht „Estonia“-Wrack

Es war die schwerste Schiffskatastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa. Ein privat finanziertes Expertenteam sind mit einem Tauchroboter bis Autodeck vorgedrungen.

Tallinn | Bei Untersuchungen am Wrack der 1994 untergegangenen Ostsee-Fähre „Estonia“ ist ein privat finanziertes Expertenteam aus Estland mit einem Tauchroboter bis zum Autodeck vorgedrungen. „Es ist uns gelungen, zwei Türen auf der Steuerbordseite des Autodecks zu filmen, durch die sich die Leute in das Ober- und Unterdeck bewegen konnten. Es stellte sich her...

