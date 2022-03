Krieg in der Ukraine : Ex-Regierungschef Sellering gibt russischen Orden zurück

Der 72-jährige Erwin Sellering (SPD) reagiert damit auf den Angriff Russlands auf die Ukraine.

Schwerin | Mecklenburg-Vorpommerns früherer Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) gibt den 2017 an ihn verliehenen Orden der Freundschaft an die russische Regierung zurück. In einem Schreiben an den russischen Botschafter in Berlin, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, begründet der 72-Jährige seine Entscheidung mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine....

