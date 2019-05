Europawahlen 2019 in MV : Ratlosigkeit bei den großen Parteien

Denkzettelwahl auch der Bürger in MV

Europa ist nicht Mecklenburg-Vorpommern. Man kann davon ausgehen, dass ein Wahlergebnis zu einer Landtagswahl in MeckPomm anders aussieht als das Ergebnis zur Wahl des EU-Parlaments. Aber wäre das bei der Bundestagswahl auch so? Und ist die Wählerentscheidung zum EU-Parlament tatsächlich vom Handeln, Ansehen und der Meinung zum EU-Parlament geprägt? Nein.

Das Abstimmverhalten der Mecklenburger und Vorpommern am Sonntag ist nicht geleitet von der Politik der drei bisherigen Europaabgeordneten, die MV überhaupt nur hatte. Es ist ein Sittengemälde des Ansehens und der Zustimmung zu den Parteien – etablierten und neuen, Volks- und Splitterparteien – in der Bevölkerung, bei den Wählern. Und da verstärkt sich die Tendenz: Weg von Schwarz und Rot in jeder Parteienausprägung, hin zu Blau und Grün. Wer es genau haben möchte: Die CDU ist zwar immer noch stärkste Partei – sogar erstmals durchweg im Land. Die CDU ist der Wahlsieger. Aber von den Ergebnissen 2014, in einigen Kreisen bei 36 und 37 Prozent, insbesondere im Osten ist die Partei weit entfernt. Dafür ist die AfD in den Landkreisen – mit Ausnahme von Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg – auf dem Weg zur zweitstärksten Kraft. In Rostock und Schwerin sieht es nochmal anders aus.

Dennoch: Rot-Schwarz in Schwerrin wird sich jetzt überlegen müssen, wie es bis zur Landtagswahl weitergehen soll. Ausgerechnet dort, wo Ministerpräsidentin und SPD-Landeschefin Manuela Schwesig (SPD) und der CDU-Vorsitzende Vincent Kokert mit ihrem Vorpommernstaatssekretär punkten wollten, rutscht die SPD auf 12 Prozent ab. Zehn Prozent weniger als die AfD, die in Vorpommern bis zu 14 Prozent hinzugewinnen konnte. Die Die SPD ist der große Wahlverlierer. Rational ist das schwer zu erklären. Aber Politik ist nicht rational.

Offenbar verfängt die Politik der offenen Hand mit Millionen aus dem Strategiefonds, für Kita und Straßenausbaubeiträge usw. nicht so, wie von den Regierungsparteien erhofft. Offenbar sind bei der SPD der Einfluss und das Agieren der Bundes-SPD doch stärker als gewünscht. Ganz klar ist aber, dass die Wähler mit diesem Ergebnis den großen, etablierten Parteien einen Denkzettel verpassen wollen. Denn an der Politik der AfD kann es kaum liegen, die gibt es nämlich nicht. Es macht sich Ratlosigkeit breit bei den Großen.