Anschlussstelle Schwerin-Nord : Verkehrsunfall nach Straßenglätte auf der A 14

Zwei Personen wurden leicht verletzt. Die A 14 musste Dienstagabend zeitweise voll gesperrt werden.

Schwerin | Aufgrund von Straßenglätte verunglückte ein Autofahrer am Dienstagabend gegen 23 Uhr auf der Autobahn 14. Der 52-Jährige kam in Richtung Wismar nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte an der Anschlussstelle Schwerin-Nord mit der Ausfahrttafel und der Böschung. Er und seine 18-jährige Beifahrerin mussten leicht verletzt in ein Krankenhaus gebra...

