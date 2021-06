Dreharbeiten in Goldberg : Dreh des ersten „Polizeiruf 110“ ohne Charly Hübner hat begonnen

Die Dreharbeiten für den ersten Rostocker „Polizeiruf 110“ nach dem Ausstieg von Charly Hübner haben begonnen. Der Krimi entsteht bis 17. Juni in Goldberg südlich von Güstrow sowie in und um Hamburg.

