118 Hinweise in Röbel : Erster „Mängelmelder“ erfreut sich großer Resonanz

Das Ende Juli gestartete Projekt für ländliche Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern wird gut angenommen. Ein Problem wird besonders häufig angezeigt.

Röbel | Der erste „digitale Mängelmelder“ für ländliche Gebiete wird in Mecklenburg-Vorpommern gut angenommen. Wie ein Sprecher des Ordnungsamtes am Dienstag erklärte, sind innerhalb einer Woche bereits 118 Mängel, Hinweise und Anregungen beim Amt in Röbel (Mecklenburgische Seenplatte) eingegangen. Dabei wird der am 26. Juli gestartete „Mängelmelder“ auch für...

