Mecklenburg-Vorpommern : Erschossene Wölfe gefunden: Belohnung für Hinweise ausgelobt

Nach dem Tod von drei Wölfen ist eine Belohnung für Hinweise auf die Täter ausgesetzt.

Schwerin | Täter gesucht: Nach dem Fund von drei erschossenen Wölfen an der Elbe bei Boizenburg und in Plöwen in Vorpommern hat die Tierrechtsorganisation PETA eine Belohnung von 3000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die den oder die Täter überführen, teilte die Organisation gestern mit. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden und sich telefonisch unte...

