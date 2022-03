Täter gefasst : Erneuter Übergriff auf Obdachlosen in Stralsund

Zwei Tage hintereinander wurde ein Obdachloser in Stralsund von drei Männern überfallen. Sie misshandelten den 51-Jährigen und raubten ihn aus. Beim zweiten Mal konnte die Polizei zuschlagen.

Mecklenburg-Vorpommern | Nachdem ein 51-jähriger Afghane in Stralsund am Sonnabendabend Opfer eines schweren Raubes geworden ist kam es am Sonntag zu einem weiteren Übergriff auf den Mann. Am Nachmittag wurde die Einsatzleitstelle der Polizei darüber informiert, dass drei Personen einen Obdachlosen mit einem Messer bedrohen. Als die Polizei am Tatort eintraf, flüchteten di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.