Meldepflicht für Hetze im Netz : Ermittler in MV rechnen mit tausenden zusätzlichen Verfahren ab 2022

Thomas Trutschel/photothek.de via www.imago-images.de

Facebook und andere Anbieter müssen ab Februar Hasskommentare an die Polizei weiterleiten. Die Ermittler in MV rechnen mit einer Flut an neuen Ermittlungsverfahren. Der LKA-Chef spricht von einer echten Hausnummer.

Schwerin | Durch die Verpflichtung bestimmter Sozialer Netzwerke zur Meldung von Hassbotschaften an die Behörden rechnet die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern im kommenden Jahr mit tausenden zusätzlichen Verfahren. Im Bereich der politisch-motivierten Kriminalität beliefen sich die Schätzungen auf rund 4000 neue Ermittlungsfälle pro Jahr, teilte der Direktor des...

