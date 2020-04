Wegen anhaltender Trockenheit : Erhöhte Waldbrandgefahr im südlichen Mecklenburg-Vorpommern

Aufgrund ausbleibenden Regens und auffrischenden Winds herrscht teils erhöhte Waldbrandgefahr.

von Yannik Schüller/dpa

19. April 2020, 12:30 Uhr

Wegen der anhaltenden Trockenheit und auffrischenden Winds besteht im Süden Mecklenburg-Vorpommerns auch in den kommenden Tagen teils erhöhte Waldbrandgefahr. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag auf Anfrage mit. Der DWD-Waldbrandgefahrenindex weist stellenweise die höchste Gefahrenstufe aus.

Am Samstag hatte es bereits in einem Waldgebiet in der Nähe von Kritzlow im Landkreis Ludwigslust-Parchim gebrannt, wie die Rostocker Polizei mitteilte. 72 Feuerwehrkräfte waren mehrere Stunden mit dem Löschen eines Brandes im Glasermoor beschäftigt. Wegen des unwegsamen Geländes war nach Polizeiangaben ein Hubschrauber im Einsatz. Die Polizei ermittle wegen des Verdachts fahrlässiger Brandstiftung.