Ergebnisse der Kabinettssitzung : Testpflicht fällt für Geimpfte in MV weg

Von Samstag an fällt die Testpflicht für komplett gegen Corona geimpfte Menschen in Mecklenburg-Vorpommern weg.

von Onlineredaktion und Iris Leithold/dpa

29. April 2021, 09:36 Uhr

Schwerin | Das Kabinett will an diesem Donnerstag die geplanten Erleichterungen für vollständig gegen Corona geimpfte Menschen in Mecklenburg-Vorpommern beschließen und die Landesverordnung entsprechend ändern. Damit können sie zum Beispiel ohne negativen Schnelltest zum Friseur, in den Zoo oder in den Baumarkt gehen, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstag nach einer Sondersitzung des Kabinetts sagte. Die Corona-Landesverordnung sei entsprechend geändert worden.

Bisher haben im Nordosten rund 106.000 Menschen den vollständigen Impfschutz. Angestrebt sei, dass im Mai weitere rund 100.000 Menschen im Land ihre zweite Spitze gegen Covid-19 bekommen.