Dierhagen : Erfolgreiche Suche nach vermisster Ehefrau

Für die Rettungsaktion waren insgesamt 73 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Ahrenshoop, Wustrow, Dierhagen, Zingst und Ribnitz-Damgarten im Einsatz.

Dierhagen | Die Suche nach einer vermissten Frau in Dierhagen am 18. November ein glückliches Ende. Kurz vor 18 Uhr meldete sich ein 60-jähriger deutscher Urlauber über den Notruf bei der Polizei und teilte mit, dass er mit seiner 51-jährigen Ehefrau aus Thüringen kommt und sie Urlaub in einem Ferienhaus in Dierhagen Strand machen wollten. Ehefrau aus dem Auto...

