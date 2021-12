Klinikum Südstadt Rostock : Er ließ sich nicht impfen, jetzt liegt er auf der Intensivstation

Ein junger Mann auf der Corona-Intensivstation bereut es, sich nicht geimpft zu haben. Ein Besuch auf der ITS im Klinikum Südstadt in Rostock.

Rostock | Wenn er die Zeit zurückdrehen könnte, würde er es tun. Conrad, 42 Jahre alt, Ingenieur und zweifacher Familienvater, hat zwei Schläuche in der Nase. 55 Liter Sauerstoff werden pro Minute in seinen Körper gepumpt. Dazu die Kabel an seinem Körper für das EKG, die Sauerstoffsättigung und die invasive Blutdruckmessung. Drei Medikamentenpumpen versorgen ih...

