Energiewende in MV : Solarparks im Allzeithoch

Investoren stocken ihre Ausbaupläne für neue Solarparks in MV auf. Die Branche nimmt Fahrt auf und rechnet mit kräftigen Wachstumsraten.

Schwerin | Power im Sonnenkraftwerk: In MV gewinnt der Ausbau von Solarparks deutlich an Tempo. Allein 50 Photovoltaik-Anlagen auf Freiflächen sollen in diesem Jahr ans Netz gehen – so viele wie noch nie in einem Jahr. „Die Ausbauzahlen gehen durch die Decke“, erklärte Johann-Georg Jaeger, Chef des Landesverbandes Erneuerbare Energien (LEE). Die Gesamtleistung d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.