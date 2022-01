Ribnitz- Damgarten : Elektro-Roller setzt Holzschuppen in Brand

Nachbar löscht Feuer und verhindert so Schlimmeres.

Ribnitz-Damgarten | Ein brennender Holzschuppen hat die Feuerwehr in der Nacht von Sonntag auf Montag in Ribnitz-Damgarten auf den Plan gerufen. Gegen 1 Uhr wurde der Polizei der Brand eines Einfamilienhauses gemeldet, teilte das Polizeipräsidium Neubrandenburg mit. Beim Eintreffen am Einsatzort stelle sich dann aber heraus, dass nicht das Haus, sondern ein zum Grundstück gehörender Holzschuppen Feuer gefangen hatten. Zudem war ein Nachbar bereits dabei, die Flammen mit einem Gartenschlauch zu löschen, so dass das Feuer bei Eintreffen der Feuerwehr bereits weitestgehend eingedämmt waren. Durch seinen Einsatz wurde zudem ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert, so die Beamten. „Nach ersten Erkenntnissen ist ein technischer Defekt an einem Elektro-Rollstuhl für den Brand ursächlich. Es entstand ein Sachchaden von etwa 5000 Euro“, heißt es vom Polizeipräsidium. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.