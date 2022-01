Wolgast : Einbrecher setzen Kita unter Wasser

Mehrere Räume und der Keller einer Kita in Wolgast werden geflutet. Schaden: 10.000 Euro.

Wolgast | Einbrecher haben in Wolgast (Kreis Vorpommern-Greifswald) am Neujahrstag eine Kindertagesstätte unter Wasser gesetzt - und einen Sachschaden von rund 10.000 Euro verursacht. Nach bisherigen Erkenntnissen seien ein oder mehrere unbekannte Täter über ein Fenster in das Gebäude eingedrungen, teilte die Polizei mit. Dann drehten der oder die Einbrecher...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.