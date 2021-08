Tierpark Greifswald : Ein Pflegeheim für invalide Störche

Im Greifswalder Tierpark leben mehrere flugunfähige Weißstörche. Die Tiere helfen dabei, junge Findelstörche aufzuziehen.

Greifswald | Die knapp 6000 Kilometer lange Strecke ins Winterquartier können Weißstorch C746 und seine Horstpartnerin nicht antreten. Die beiden Vögel sind Invaliden, wenn man so sagen will. „Das Männchen ist in Stacheldraht geflogen und hat einen kaputten Handflügel“, erklärt der regionale Storchenbetreuer und Cheftierpfleger im Greifswalder Tierpark, Frank Tetz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.