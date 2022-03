Finanzspritze : Ehrenamtsstiftung MV unterstützt Ukraine-Hilfsaktionen

Wer Menschen in der Ukraine oder von dort Geflüchteten helfen will, kann sich über die Internetseite der Ehrenamtsstiftung MV vernetzen.

Güstrow | Gutes tun in MV – im Moment heißt das auch, Gutes zu tun für die Menschen in der Ukraine bzw. für ihre Landsleute, die vor dem Krieg in der Heimat hierher nach Deutschland fliehen. Viele Initiativen und Vereine in Mecklenburg-Vorpommern haben bereits entsprechende Hilfsaktionen gestartet, andere bereiten sich darauf vor, so schnell wie möglich loszule...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.