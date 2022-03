Wechsel an der Unimedizin Rostock : Ehemaliger Rechnungshofchef folgt glücklosen Mathias Brodkorb

Seit langem brodelt es an der Unimedizin Rostock. Jetzt zieht Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) einen Schlussstrich und wechselt den Aufsichtsrat aus. Will sie damit einem Untersuchungsausschuss im Landtag zuvorkommen?

Rostock/Schwerin | Notbremse an den Uniklinken im Land: Nach monatelangen Querelen um den Vorstand, die Kindermedizin in Rostock und einem drohenden Untersuchungsausschuss muss der glücklose Aufsichtsratsvorsitzende Mathias Brodkorb (SPD) seinen Hut nehmen. Der Ex-Kultus- und Ex-Finanzminister war im Oktober 2019 Chef des Aufsichtsrates geworden, um die Kliniken in ruhi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.