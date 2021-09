Elektrische Tretroller : E-Scooter-Verleih künftig auch in Greifswald

Auch Greifswalder können künftig elektrische Tretroller – sogenannte E-Scooter – leihen. Gleichzeitig kommt auch ein Car-Sharing-Angebot in die Hansestadt.

Greifswald | 100 E-Scooter sollen ab Freitag in der Hansestadt zur Verfügung stehen, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Es sei das erste derartige Angebot in Greifswald. Firma bietet auch Car-Sharing an Betrieben werden die Roller von der Firma MIR Solutions GmbH, die nach eigenen Angaben gleichzeitig auch ihr Car-Sharing-Angebot mit einem Auto nach Greifswal...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.