Dürre in MV : Niedriger Wasserstand kann Schweriner Prachtbauten gefährlich werden

Nicht nur für Umwelt, Landwirtschaft und Schifffahrt können zu niedrige Wasserstände ein Problem werden. Weil viele Prachtbauten in Schwerin auf Holzpfählen stehen, darf der Wasserstand nicht zu sehr absinken.

von Hannes Stepputat/dpa

19. April 2019, 19:55 Uhr

Nach dem trockenen Sommer 2018 haben sich die Pegelstände in vielen Seen noch nicht vollends wieder erholt, auch wenn die Lage nach den Winterniederschlägen nicht mehr so dramatisch wie im Herbst erscheint. Gefahr kann bei niedrigem Wasserstand nicht nur Landwirtschaft und Schifffahrt drohen, sondern auch an ganz anderer Stelle: Zahlreiche Schweriner Prachtbauten sind auf das Wasser angewiesen, denn sie sind wegen des sumpfigen Bodens nah am Ufer des Schweriner Sees auf Holzpfähle gegründet - darunter das Schweriner Schloss, das Bildungs- und Sozialministerium und das Staatstheater, erklärt der Sprecher des Finanzministeriums, Stefan Bruhn.

Wenn die Pfähle und Schwellen länger trocken liegen, können sie durch die Luftzufuhr beginnen zu faulen und die Tragfähigkeit der Konstruktionen verringern, sagt Bruhn, der für die Öffentlichkeitsarbeit des Betriebs für Bau und Liegenschaften (BBL) zuständig ist. BBL betreut als Landesbaubetrieb die landeseigenen Bauwerke.

20 Zentimeter unterhalb des Stauziels

Derzeit liegt der Wasserstand des Schweriner Sees etwa 20 Zentimeter unterhalb des sogenannten Stauziels, dem Wasserstand, den der See zum Beginn des Sommers führen sollte. Dass sich daran bis zum Stichtag am 1. Mai noch groß etwas ändere, sei nicht zu erwarten, sagte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Lauenburg, das für den Pegel am Schweriner See zuständig ist.

Doch wichtiger als der Wasserstand des Sees ist ohnehin der Grundwasserpegel, der aber durch den Seewasserstand beeinflusst wird, sagt Bruhn. Ein bis zweimal im Jahr werde der Grundwasserstand überprüft. «Der Grundwasserspiegel auf der Schlossinsel lag niemals tiefer als der Seewasserspiegel», sagt Bruhn. «Und derzeit liegt selbst der Pegel des Schweriner Sees noch 50 Zentimeter über der höchstgelegenen Holzkonstruktion.» Akute Gefahr bestehe also keine.

Erst wenn der Grundwasserstand nur noch zehn Zentimeter über den Holzteilen liege, werde Alarm ausgelöst. Dann könnte etwa versucht werden, den Schweriner See aufzustauen. Allerdings sei selbst im letzten Sommer mit seinen wenigen Niederschlägen bei den regelmäßigen Überprüfungen nichts Besorgniserregendes entdeckt worden.

