Düngeverbot in MV endet : Ab Freitag können Bauern wieder güllen

Landwirte dürfen wieder Gülle aus der Massentierhaltung auf ihre Felder bringen. Kritik von Naturschützern

von Hannes Stepputat/dpa

31. Januar 2019, 14:34 Uhr

Von Freitag an dürfen Landwirte im Nordosten wieder Gülle auf ihren Feldern verteilen. Damit ende das Düngerverbot, das von Oktober bis Ende Januar gelte, teilte der Bauernverband am Donnerstag mit. Das aktuelle Wetter sei ideal, erklärte Verbandspräsident Detlef Kurreck. Am Morgen noch gefrorener Boden biete die notwendige Tragfähigkeit, um den Acker mit schweren Maschinen befahren zu können, ohne den Boden zu schädigen. Wenn die Erde dann gegen Mittag auftaut, könne sie die Gülle aufnehmen.

Umweltschützer beklagen hohe Nitratbelastung

Gülle aus der Massentierhaltung gilt Landwirten einerseits als unverzichtbarer Dünger auf den Feldern, andererseits ist sie laut Forschern und Umweltschützern die Hauptursache für starke Nitratbelastungen in Flüssen, Seen und der Ostsee. Im Meer führe Überdüngung zu Algenwachstum, Sauerstoffmangel und schließlich toten Zonen, in denen kaum mehr Leben möglich ist.