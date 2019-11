Gemeinde Benz : Drogenplantagen auf Usedom und bei Malchow ausgehoben

Polizei entdeckt professionell betriebene Indoorplantagen.

von ots

13. November 2019, 14:03 Uhr

Die Polizei hat innerhalb weniger Tage zwei Drogenplantagen mit insgesamt knapp 100 Cannabispflanzen in Mecklenburg-Vorpommern ausgehoben. Wie das Präsidium in Neubrandenburg mitteilte, wurde am Mittwoch ein Haus in Benz auf der Insel Usedom durchsucht. Dort wurde im Keller eine professionell betriebene „Indoorplantage“ mit moderner Ausrüstung beschlagnahmt.

Der Wert der gefundenen Substanzen, darunter auch Ampetamine, sowie des szenetypischen Konsumzubehörs sei noch unklar. Gegen den 33-jährigen Besitzer werden weiter ermittelt.

Drogenrazzia in vier Bundesländern

Bereits am Montag hatten Beamte eine Drogenplantage mit 60 Pflanzen in Alt Schwerin beschlagnahmt und mehrere Gebäude in Malchow und Nossentiner Hütte durchsucht. Bei dem dortigen Betreiber in Alt Schwerin - einem 48-jährigen Mann - wurden zudem rund 270 Gramm Kokain, eine abgesägte Schrotflinte und Munition gefunden. Gegen den Mann erließ das zuständige Amtsgericht inzwischen Haftbefehl, sagte ein Sprecher am Mittwoch.

Die Ermittlungen dazu liefen seit 2017. Die Drogenrazzia in vier Bundesländern leitete die Staatsanwaltschaft Gießen. Sie galt rund 50 Gebäuden vor allem in Hessen, wobei zehn Männer in Haft genommen wurden.