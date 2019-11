Fall Emma in Wolgast : Kind im Bad verbrüht: Mutter wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht

Die Mutter des dreijährigen Mädchens, das nach einem heißen Bad starb, hat am Mittwoch vor dem Amtsgericht Greifswald umfassend ausgesagt.

von Birgit Sander

27. November 2019, 11:50 Uhr

Die nach Angaben eines Gutachters leicht intelligenzgeminderte 28-Jährige sagte, sie habe vergessen, das Wasser zu testen „wie andere Muttis“. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau fahrlässige Tötung vor. Sie soll ihre Tochter im Oktober 2018 in Wolgast so heiß gebadet haben, dass die kleine Emma Verbrühungen zweiten Grades an Beinen und Gesäß erlitt. Laut Anklage waren 28 Prozent der Körperoberfläche betroffen.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau vor, aus Angst vor Konsequenzen des Jugendamts keinen Arzt geholt zu haben. Am nächsten Morgen lag das Kind tot im Bett. Für die Verhandlung ist nur ein Tag angesetzt. Es sind vier Zeugen und zwei Sachverständige geladen.

