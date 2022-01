Corona in MV : Genesene fallen über Nacht aus 2G-Regel

Kein Zutritt mehr bei 2G. Die Verkürzung des Genesenenstatus von sechs auf drei Monate verwirrt viele. Gesundheitsministerin Drese setzt sich derweil für die Testbefreiung von frisch Genesenen und doppelt Geimpften ein.

Schwerin | Wer im Herbst Corona hatte und beispielsweise Anfang Oktober ein frisches Zertifikat für eine Genesung in den Händen hielt, konnte davon ausgehen, bis in den April hinein als offiziell genesen zu gelten. Als Genesenem standen ihm alle 2G-Türen offen. Mit Test auch die 2Gplus-Türen – in Kinos oder Kneipen. Daraus wird nun nichts mehr. Ohne große Ank...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.