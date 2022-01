SEK-Einsatz in Stralsund : Drei Verdächtige nach Gewalttat in Haft

Ermittlungen der Kripo Anklam wegen des Verdachts des erpresserischen Menschenraubs, der gefährlichen Körperverletzung und wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz dauern an.

Stralsund | Die Polizei meldet drei Festnahmen nach einem Fall in Stralsund. Im Dezember war ein 35-Jähriger in einer Privatwohnung zunächst Opfer eines mutmaßlichen erpresserischen Menschenraubs geworden. Kurze Zeit später wurde er in einer weiteren Privatwohnung so verprügelt, dass er schwere Verletzungen davon getragen hat. Die Vorfälle standen im Zusammenhang...

