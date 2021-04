Neubrandenburg : Drei Transporter von Grundstück gestohlen

Nach bisherigen Ermittlungen deutet die Tat auf organisierte Kriminalität hin.

Neubrandenburg | Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch auf einen Schlag drei Transporter in Neubrandenburg gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin erklärte, standen die Fahrzeuge vor und auf einem eingezäunten Grundstück im Ortsteil Weitin an der Bundesstraße 104. Nach bisherigen Ermittlungen wurden alle drei Transporter, darunter ein nicht zugelassenes Pritschen...

