Fish-Festival in Rostock : Diese zehn Musikvideos aus MV wollen beim PopFish gewinnen

Ob Newcomer, Berühmtheit oder Nachwuchsband: Beim PopFish wird das beste Musikvideo von Musikern und Filmemachern aus MV gekürt.

Rostock | Mitten auf dem See auf einer kleinen Holzplattform spielt die Band Matti Klein Jazz. Tänzer wirbeln zu Luna Souls „Higher“ über die Schwimmende Wiese in Schwerin. Zu melancholischem Rock wandert Clemens Marasus von Coogans Bluff entlang des Ostseestrands. In den zehn Musikvideos, die am Freitag beim PopFish gezeigt werden, haben sich nicht nur Bands u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.